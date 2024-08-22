شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى المملكة دايفيد بيلاسكيس كارابايو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

