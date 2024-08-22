شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يناقش التعاون المشترك والمستجدات الدولية مع السفير الأمريكي لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة والمناخ، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام.

