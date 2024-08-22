شكرا لقرائتكم خبر (إثراء) يطلق مؤتمر تنوين للإبداع بنسخته السابعة أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) "مؤتمر تنوين للإبداع" في نسخته السابعة والتي من المقرر عقدهافي الفترة (31 أكتوبر- 6 نوفمبر 2024)، وهو الحدث الذي يتم تنظيمه بشكل سنوي ليكون حدث المركز الأكثر تأثيرًا في مجال التصميم، جامعًا في كل عام عددًا من المصممين من مختلف أنحاء العالم، حيث يوفر المؤتمر للمهتمين بالتصميم والمحترفين فرصًا للتواصل والحوار والتعاون من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية ومعارض وفعاليات أخرى تركز على تحقيق نتائج ذات أثر ملموس.



تقبل الفشل في العملية الإبداعية

ويأتي مؤتمر "تنوين" هذا العام تحت شعار "السقوط للأعلى" ليغيّر مفهوم الفشل ويجعل الإخفاقات جزءًا طبيعيًا من عملية التصميم، حيث يسعى المؤتمر لتقبل الفشل في العملية الإبداعية وتجربة كل شيء دون خوف من النتيجة، وذلك من كون أن كل تجربة تحمل درسًا يقود إلى اكتشافات مبتكرة وتجارب قيّمة تساعد المجتمع الإبداعي على الاستمرار في التقدم وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والنجاح.

كما يستعرض مؤتمر تنوين في هذه النسخة مخرجات خاصة ببعض من برامج إثراء، وهي برنامج الإقامة الخاص بـ"الحلول الإبداعية" و "تحديات تنوين"، ضمن المساحة المخصصة للمعارض.



فتح التسجيل بتحدي تنوين الكبير

فيما أعلن المركز عن فتح باب التسجيل في تحدي "تنوين الكبير" والذي يعود بنسخته الثانية هذا العام لإثراء رحلة الحاج، وذلك بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية المملكة 2030 التنفيذية) حيث يدعو المبدعين والمبتكرين من مختلف مجالات التصميم والعلوم في أنحاء العالم للمشاركة في مسابقة تركز على إيجاد حلول تصميمية ومستدامة تسعى إلى تعزيز الابتكار في تيسير وإثراء تجربة الحج، من خلال ثلاث مسارات أساسية: "التواصل" لتعزيز وتطوير خدمات التوجيه والإرشاد، و"إدارة المخلفات" لإعادة تصور إدارة النفايات خلال موسم الحج، و"الصحة" لابتكارطرق جديدة في تخفيف أثر المجهود البدني للحجاج.



صياغة حلول إبداعية

وتبرز فكرة التحدي من كونه مسابقة تبدأ بتاريخ 30 أكتوبر 2024 وتستمر على مدار 4 أيام خلال مؤتمر تنوين الإبداعي، حيث سيحظى أكثر من 60 مشاركًا من أنحاء العالم بفرصة لصياغة حلول إبداعية وعملية ضمن أطر زمنية قصيرة وموارد محدودة بهدف خلق أثرٍ يُرى ويُلمس في أطهر بقاع الأرض استنادًا لما يشكله موسم الحج من فرصة إبداعية عطفًا على التطوّرات السريعة وتعدد المواقع.



تطوير أفكار التحدي خلال مؤتمر تنوين

يشار إلى أن أفكار مشاريع تحدي تنوين الكبير سوف يتم تطويرها خلال فترة التحدي بدعم من خبراء ومرشدين وسوف يتم تتويج المشاريع الفائزة خلال مؤتمر تنوين الإبداعي، والتي قد تحصل فيما بعد على فرصة الدعم والتطوير.

كما يستمر التسجيل حتى يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل من خلال صفحة التحدي في الموقع الإلكتروني للمركز عبر الرابط:https://www.ithra.com/ar/special-programs/tanween/tanween-2024-fail-forward/tanween-mega-challenge-enriching-pilgrims-journey