شكرا لقرائتكم خبر "ملتقى الإرشاد الجامعي" للطلبة المستجدين يستقطب أكثر من 11 الآلف طالب وطالبة بجامعة "المؤسس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت اليوم الخميس فعاليات "ملتقى الإرشاد الجامعي" لعام 1446هـ الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، إذ بلغ عدد الحضور للأيام الأربعة أكثر من 11 الآلف طالب وطالبة وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وشمل الملتقى معرض تعريفي ضم 27 جناح للعمادات والمراكز وقطاعات الجامعة المختلفة، هدفت إلى تعريف الطلاب والطالبات بالأنظمة والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة طيلة العام الدراسي.

وأكد عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد على أهمية الملتقى، حيث شهد نجاح كبير على مستوى التنظيم والحضور وساهم في تقديم صورة متكاملة عن الجامعة وما تقدمه لهم من جوانب علمية وفكرية وأنشطة وخدمات الأمر الذي سينعكس على الطلبة ويساهم في رفع مستواها الأكاديمي والمعرفي والمهاري.

وشملت اللقاءات الإرشادية في الفترة الخاصة بالطلاب لقاء بعنوان "التعريف بعمادة شؤون الطلاب" قدمه الدكتور عبد العزيز بن عمر العماري وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات، ولقاء "بعنوان وماذا بعد القبول"، قدمه الدكتور عاصم محمد العسيري وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية، ولقاء بعنوان "التميز الجامعي والأكاديمي" قدمه الأستاذ دكتور هاني برديسي مدير مركز تطوير التعليم الجامعي، ولقاء بعنوان "الرحلة الجامعية" قدمه الدكتور مصعب فالح الحربي مدير المركز الإعلامي.

وشهدت الفترة المخصصة للطالبات تقديم العديد من اللقاءات التعريفية عن خدمات وبرامج عمادة شؤون الطلاب ولقاء بعنوان "حوار مع طالب مستجد" قدمتها الدكتورة نسرين يعقوب محمد استاذ مشارك بقسم علم النفس، والدكتورة رضية محمد حمید الدین استاذ الارشاد النفسي المشارك، ولقاء بعنوان "كن واعي" قدمتها الدكتورة وئام غنيم العساف أستاذ مساعد قسم القانون الخاص بكلية الحقوق والدكتورة هادية عبد الله بالخيور أستاذ مساعد قسم القانون الخاص بكلية الحقوق.