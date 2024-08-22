شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة يعزز قائمة شركائه بانضمام مجموعة stc كشريك استراتيجي وتواجد "بارنز " وHONOR كشركاء رسميين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، المزمع انطلاقه في الرياض هذا الأسبوع، عن إبرام ثلاث شراكات جديدة، لتضاف إلى قائمة الشراكات الرائدة المساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي.

ويعزز هذا الإعلان مكانة المؤتمر كمنصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات، واستعراض الابتكارات والأفكار الرائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.



وستكون مجموعة stc الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي بالمملكة، شريكًا استراتيجيًا للمؤتمر؛ حيث تهدف المجموعة إلى تعزيز نمو قطاع الألعاب في المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في الألعاب الإلكترونية.



من جهة أخرى ستنضم “بارنز”، أول علامة تجارية حديثة ومحلية بالكامل متخصصة في صناعة القهوة في المملكة العربية السعودية، إلى المؤتمر بصفتها شريكاً رسمياً، ما يعكس حالة الدعم المثمر التي أظهرها مجتمع الأعمال على مستوى المملكة العربية السعودية.



وقال محمد الزين، الرئيس التنفيذي لبارنز “: الشراكة مع مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة هو شرف كبير ونتطلع بشغف إلى الإسهام في نجاحه المرتقب. وبصفتنا علامة تجارية وطنية، نلتزم دائمًا بدعم الفعاليات التي تسلّط الضوء على القطاعات المؤثرة في نمو اقتصاد المملكة وازدهاره، سواء في الحاضر أو في المستقبل."



كما أعلن مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة عن انضمام شركة HONOR، الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، كشريك رسمي، ما يضيف بُعداً إضافياً من الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة إلى قائمة شركاء المؤتمر.



وقالت بيني دياو، الرئيس التنفيذي للتسويق في HONOR:"بعد دعمنا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية هذا الصيف، نفتخر بأن نكون شريكاً رسمياً لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدةبنسخته الثانية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. تركيزنا ينصب على تحسين تجربة لاعبي الرياضات الإلكترونية ودعم نمو مجتمع الألعاب الإلكترونية وذلك من خلال التزامنا بتطوير قطاع الألعاب على الهاتف الجوّال عبر أحدث ابتكاراتنا في مجال الأجهزة والبرمجة. هذه الابتكارات من شأنها أن توفّر تجربة سلسلة وممتعة للاعبين وتلبّي احتياجاتهم."



وقال محمد النمر، مدير إدارة المبيعات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:"سعيدون جدًا بالدعم الذي تظهره أبرز الشركات والمؤسسات الرائدة في السعودية والعالم لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة وثقتهم بأهميته بالنسبة لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. رؤيتنا متوافقة تمامًا مع رؤى وطموحات شركائنا الاستراتيجيين والرسميين حيث نؤمن بمستقبل ثقافة المشجعين ودوره الرئيسي في رسم العديد من الاستراتيجيات القادمة لمختلف القطاعات."



ويستقبل مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في الرياض أكثر من 60 متحدثاً عالمياً وأكثر من 1000 مشارك من أبرز الشخصيات العالمية في مختلف القطاعات، ليكون ملتقى عالميًا لقادة ورواد قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا، والرياضة، والترفيه، والاستثمار.

ويُعقد المؤتمر في فندق فور سيزونز الرياض يومي 24 و25 أغسطس، ويتضمن سلسلة من النقاشات القيّمة والعديد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تركّز على كيفية تأثير ثقافة وتفاعل المشجعين على مجتمع الرياضة الأوسع وعلى تخطيط الأعمال والمحتوى والملكية الفكرية وحقوق الإعلام والتسويق والبناء المجتمعي.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة.