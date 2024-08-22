شكرا لمتابعة خبر عن المنافسة تعلن العقوبات المُقررة ضد المنشآت العاملة بقطاع المقاولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، العقوبات المُقررة ضد عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المقاولات لمخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية.

وتتراوح العقوبات بين 29 ألف ريال إلى أكثر من مليون ريال على عدد من المنشآت العاملة بقطاع المقاولات، مشيرة إلى أنها خالفت نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي الغرامة المالية هو 6 ملايين وأربعمائة وستة وثمانين ألفا وتسعمائة وسبعة وثمانين ريال (6.486.987 ريال).