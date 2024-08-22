شكرا لمتابعة خبر عن سيول تجرف عدداً من السيارات وتحتجز أشخاصًا داخل مركباتهم بالمدينة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسببت سيول قوية اجتاحت منطقة المدينة المنورة اليوم الخميس ، في جرف عدد من المركبات واحتجاز أخرى على طريق الملك عبدالعزيز قرب محطة قطار الحرمين .

وأظهر مقطع فيديو اندفاع مياه السيول بقوة في الشوارع ، مما أدى إلى احتجاز عدد كبير من السيارات وتعطل حركة المرور .

كما بدا احتجاز أشخاص داخل مركباتهم التي توقفت في وسط الطرق بعدما حاصرتها مياه السيول من جميع النواحي .

وكانت سيول المدينة والتي نتجت عن الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية ، ألحقت الأضرار المادية بعدد من المركبات والشوارع الرئيسية ، كما دخلت المياه إلى المنازل .

ومن جانبه ، رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في المدينة المنورة لحالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان للسيول .