شكرا لقرائتكم خبر عن ببرامج متنوعة.. "سباهي" يعتمد 2024 منشأة صحية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز جودة الرعاية

الدمام - شريف احمد - منح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، الاعتماد لما مجموعه 2024 منشأة صحية منذ بدء المركز أعماله حتى اليوم.وتصدّر برنامج اعتماد مراكز الرعاية الأولية القائمة في عدد المنشآت المعتمدة، وحصل 1336 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى على اعتماد المركز.وبلغ عدد المستشفيات المعتمدة 331 مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى 200 مستوصف ومجمع عيادات و 136 مختبرًا طبيًا ضمن برنامج اعتماد المختبرات وبنوك الدم.إلى ذلك دُشّنت الزيارات في عددٍ من البرامج الحديثة التي مُنحت من خلالها 6 شهادات اعتماد لـ 6 مراكز متخصصة في خدمات الرعاية الصحية المنزلية.فضلًا عن منح الاعتماد لـ 7 مراكز أسنان، بينما تمكنت 8 مراكز ووحدات متخصصة في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية من الحصول على شهادة التميز في تطبيق معايير المركز للتعامل مع حالات متلازمة الشرايين التاجية الحادة، أو ما يعرف بالجلطات القلبية الحادة.وأكّد مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم الوهابي، أنّ "سباهي" يعمل بالمواءمة مع مختلف الجهات في القطاع الصحي لتعزيز جودة وسلامة الرعاية في المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، عبر سَن معايير موحدة وتقييم ميداني يضمنان سلامة المرضى.وأضاف أنّ المركز يعزز من تجربة المريض لرفع مستوى الرضا عن الخدمات الطبية المقدمة له، كما تخضع مرافق الرعاية الصحية في المملكة إلى اختبار أنظمة "سباهي" بصفة مستمرة.