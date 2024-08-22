شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. حرس الحدود ينقذ 7 مواطنين تعطلت واسطتهم في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع ينبع بمنطقة المدينة المنورة 7 مواطنين، وقدمت المساعدة لهم، إثر تعطل واسطتهم البحرية في عرض البحر.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية، ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر في أثناء التقلبات المناخية، والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار.وطالبت أيضًا بالاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.