شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات صحية وغذائية.. مركز الملك سلمان يواصل أعماله الإغاثية في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

خدمات إنسانية

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 769 سلة غذائية و 769 حقيبة صحية بمدينة أعزاز التابعة لمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها 4.776 فردًا.وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024.كما وزع المركز أمس الأول ألفي سلة غذائية في إقليم وداي بجمهورية تشاد، استفاد منها 12.000 فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والفئات الأكثر احتياجاً، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024.ووزّع المركز أمس الأول 3.000 كرتون تمر في مديرية التحتيا بمحافظة الحديدة، استفاد منها 18.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024.وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 340 فرداً، خلال شهر يوليو 2024.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 85 مريضاً، وعيادة الحالات الطارئة 56 حالة، وعيادة الباطنية 171 مريضاً، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 17 مستفيداً.وفي مجال الخدمات الصحية المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 170 فرداً، وصُرفت الأدوية لـ 322 مريضاً، وجرى تنفيذ 13 نشاطاً للتخلص من النفايات، فيما راجع قسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وضخ 64.800 لتر من المياه الصالحة للشرب.كما وزع المركز أمس الأول 622 حقيبة مواد العناية الشخصية في محلية البرقيق بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 3.577 فرداً من الفئات الأكثر احتياجاً والنازحة، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024.ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.