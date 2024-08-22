شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الترفيه ينشر فيديو لمشاريع هوية اليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) فيديو ترويجي لمشاريع هوية اليوم الوطني السعودي 94 تحت شعار "نحلم ونحقق".

وجاء في الموقع الخاص بالهوية على شبكة الإنترنت: "لم تتوقف أحلامنا منذ بدأت هذه الدولة المباركة، واليوم نحتفل بكل فخر بحبنا لأرضنا المعطاءة، وولائنا لقيادتنا الرشيدة، بمناسبة مرور 94 عامًا على توحيد وطننا الغالي، ندعوكم للاحتفال بتحقيق الأحلام". مشاريع الهوية ولفت الفيديو الترويجي إلى مشاريع الهوية، وهي:

- مشروع الدرعية.

- "سندالة.

- العلا.

- ذا لاين.

- قمم السودة.

- مشروع المسار الرياضي.

- مشروع حديقة الملك سلمان.

- مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية.

- "سير" للسيارات الكهربائية.

- برنامج المملكة لرواد الفضاء.

- وجهة المربع الجديدة.