شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب على 7 مناطق في الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب بين خفيف وكثيف على 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة.

وتشمل التأثيرات المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات لأماكن الضباب الخفيف. أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنور.

مكة المكرمة: القنفذة والليث والطائف وميسان.

المدينة المنورة: الرايس وينبع.

تبوك: الوجه وأملج.

الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.