ترتيب أعلى الأماكن حرارة في المملكة.. المدينة المنورة تتصدر

سجلت المدينة المنورة أعلى درجة حرارة في المملكة يوم الخميس، وذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، أن درجة الحرارة على المدينة المنورة وصلت إلى 47 مئوية.وجاءت القيصومة ورفحاء والعلا في المرتبة الثانية بـ46 درجة، ثم الجوف التي سجلت 45 درجة مئوية.