شكرا لقرائتكم خبر عن مع تساقط البرد.. أمطار غزيرة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق اليوم الجمعة، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير .

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية . أماكن هطول الأمطار مكة المكرمة: رهاط ومدركة وتربة والكامل والعيص وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف.

المدينة المنورة: الحناكية والمهد وينبع النخل.

جازان: فرسان والدرب وبيش وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.