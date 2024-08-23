اخبار السعوديه

الزعاق: المنطقة الأكثر حرارة عالميا .. “مصب التسعير الذاتي” بين العراق و الكويت .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: المنطقة الأكثر حرارة عالميا .. “مصب التسعير الذاتي” بين العراق و الكويت .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد، خالد الزعاق، أن أحر أشهر فى السنة هما شهرى يوليو أغسطس واللذان يسميها العامة “القيظ”.

وأضاف الزعاق، فى برنامج “تقويم”، المذاع عبر قناة العربية: “ان الحر اللاهب هو عبارة عن موجة مستوردة تجتمع مع حرارة الشمس المحيطة”، مضيفا: “وحرنا اللاهب يأتينا عبر منخفض الهند الموسمى وهذا المنخفض درجات حرارته معتدلة فى بداية قدومه ومع توسع خطأه ترتفع هذه الدرجة”.

وتابع: “يصب هذا المنخفض بين العراق والكويت هذه المنطقة تسمى “مصب التسعير الذاتي”، وهى الأكثر حرارة عالميا ومع دخول شهر سبتمبر ينكمش الصيف استعدادا للرحيل”.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا