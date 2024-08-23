شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: المنطقة الأكثر حرارة عالميا .. “مصب التسعير الذاتي” بين العراق و الكويت .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد، خالد الزعاق، أن أحر أشهر فى السنة هما شهرى يوليو أغسطس واللذان يسميها العامة “القيظ”.

وأضاف الزعاق، فى برنامج “تقويم”، المذاع عبر قناة العربية: “ان الحر اللاهب هو عبارة عن موجة مستوردة تجتمع مع حرارة الشمس المحيطة”، مضيفا: “وحرنا اللاهب يأتينا عبر منخفض الهند الموسمى وهذا المنخفض درجات حرارته معتدلة فى بداية قدومه ومع توسع خطأه ترتفع هذه الدرجة”.

وتابع: “يصب هذا المنخفض بين العراق والكويت هذه المنطقة تسمى “مصب التسعير الذاتي”، وهى الأكثر حرارة عالميا ومع دخول شهر سبتمبر ينكمش الصيف استعدادا للرحيل”.