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شكرا لمتابعة خبر عن شاب يروى تعرضه لإلتهاب بكتيري خطير بسبب اجهزة النادي الغير معقمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - روى شاب قصته بعد ان تعرض لإلتهاب بكتيري خطير كاد ان يؤدي الى فقدانه للبصر بسبب اجهزة النادي الغير معقمة .
وقال الشاب فى مقطع فيديو متداول: “منذ فترة عانيت من التهاب فى الوجه لم اعرف سببه، بدأ بالشر فى الانف، فذهبت للطبيب الذى أخبرنا انها اكزبمة وأعطاها دواء وبالفعل أختفى التقشر”.
وأضاف: ” لم تمر فترة طويلة وبدا الالتهاب يظهر مرة أخرى فى فنى وانفى ووجهى، وأصبح هناك شديد ودم فى كل جزء بوجهى حتى عينى”.
وتابع: ” ذهبت من مستشفى لاخرى، وفى النهاية عرضت على طبيب مصرى بالرياض شخص الحالة بالهربس، ووصف لى حبوب ومضادات فيروسات لمدة شهر ونصف، ونصحت بالذهاب لاستشارى”.
واختتم: “سألنى الاستشارى ان كنت اذهب الى نادى ما، وأخبرنى ان ما اغانى منه هو التهاب بكيرى حاد وخطير بسبب اجهزة النادي الغير معقمة”.