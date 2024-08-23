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شاب يروى تعرضه لإلتهاب بكتيري خطير بسبب اجهزة النادي الغير معقمة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى شاب قصته بعد ان تعرض لإلتهاب بكتيري خطير كاد ان يؤدي الى فقدانه للبصر بسبب اجهزة النادي الغير معقمة .

وقال الشاب فى مقطع فيديو متداول: “منذ فترة عانيت من التهاب فى الوجه لم اعرف سببه، بدأ بالشر فى الانف، فذهبت للطبيب الذى أخبرنا انها اكزبمة وأعطاها دواء وبالفعل أختفى التقشر”.

وأضاف: ” لم تمر فترة طويلة وبدا الالتهاب يظهر مرة أخرى فى فنى وانفى ووجهى، وأصبح هناك شديد ودم فى كل جزء بوجهى حتى عينى”.

وتابع: ” ذهبت من مستشفى لاخرى، وفى النهاية عرضت على طبيب مصرى بالرياض شخص الحالة بالهربس، ووصف لى حبوب ومضادات فيروسات لمدة شهر ونصف، ونصحت بالذهاب لاستشارى”.

واختتم: “سألنى الاستشارى ان كنت اذهب الى نادى ما، وأخبرنى ان ما اغانى منه هو التهاب بكيرى حاد وخطير بسبب اجهزة النادي الغير معقمة”.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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