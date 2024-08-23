السعودية | في إنجاز يعد الأول في تاريخه.. مطار الملك خالد الدولي يتخطى حاجز التشغيل الأعلى لأعداد مسافريه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن مطار الملك خالد الدولي الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض عن تخطيه حاجز التشغيل الأعلى في تاريخه نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس من عام 2024، قياساً بالنتائج الشهرية التي أعلن عنها المطار، التي أفادت بتخطي مطار العاصمة الرقم القياسي المسجل في يونيو الماضي والبالغ 3.1 ملايين مسافر، مقارنة بـ 3.5 ملايين مسافر جرى تسجيلهم في شهر يوليو 2024، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق بفارق 400 ألف مسافر.

كما أعلن مطار الملك خالد الدولي عن تخطيه حاجز التشغيل الأعلى لأعداد مسافريه في اليوم الواحد وذلك يوم الخميس 1 أغسطس 2024، ليصل إلى 130 ألف مسافر، مقارنة بالرقمين القياسيين السابقين اللذين سجّلهما المطار يوم الخميس الموافق 25 يوليو الماضي بتعداد مسافرين قدره 125 ألف مسافر، ويوم الخميس 13 يونيو بعدد مسافرين وصل إلى 124 ألفاً، فيما بلغت نسبة الإشغال المقعدية لشهر يوليو الماضي 91%، ما يعكس كفاءة القدرة التشغيلية العالية التي بوسع المطار تحقيقها.

وبحسب البيانات المعلنة بلغت نسبة التزام المطار بمواعيد الرحلات 88% في شهر يونيو و84% خلال شهر يوليو 2024 على الرغم من التحديات التقنية التي أثرت في قطاع الطيران على مستوى العالم، ما يؤكد درجة الالتزام العالية التي يتمتع بها المطار، ويعكس وفرة الحلول والخيارات التشغيلية وخطط استمرارية الأعمال للتعاطي مع الأزمات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة, أن استمرار المطار في تحقيق هذه الأرقام التشغيلية القياسية يؤكد حرص العاملين في شركة مطارات الرياض وشركائنا في المطار لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين إلى أفضل المستويات.



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