السعودية | وصول أولى سفن الإرشاد الملاحي ورفع العلم السعودي عليها بميناء جدة الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي أولى سفن الإرشاد الملاحي ضمن عقود الإسناد الجديدة، بقدرات عالية تصل إلى 3800 كيلو وات وأبعاد 11,6م، وغاطس 4,16م، وبسرعة تصل إلى 12,5 عقدة.

وتتميز السفن الملاحية الجديدة التي رُفع العلم السعودي عليها، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري؛ بتجهيزها وفق أحدث التقنيات في صناعة القاطرات، والمخصصة لقطر سفن الحاويات الجيل الخامس، لتكون إضافة للقاطرات البحرية، مما يسهم في رفع الأداء التشغيلي للعمليات الإرشادية بالميناء، وتحقيق مؤشرات الأداء التشغيلية المستهدفة.

وتعمل السفن الملاحية على مساعدة السفن البحرية الكبيرة على الدخول والخروج بأمان من الموانئ وفي الرسو على الأرصفة البحرية.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ وقعت أربعة عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال، وذلك مع شركتي “الزامل للخدمات البحرية”، و “ناغي للأعمال البحرية”، لتقديم مجموعة من الخدمات في 8 موانئ في المملكة، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمركز الوطني للتخصيص.

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