شكرا لمتابعة خبر عن صقار إيطالي يروي قصة قدومه إلى المملكة وتحويل شغفه بالصقور إلى مشروع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الصقار الإيطالي عماد لار قصة قدومه إلى المملكة للمشاركة في تربية الصقور ، قبل أن يتحول إلى مالك في عدد من المزارع .

وقال لار خلال حواره مع قناة «العربية» : ” بدأت في الصقارة في 2009 ، ثم بدأت في تربية الصقور منذ عام 2016 ، وخلال تواجدي في إيطالي ربيت عدد قليل منها ، ومن ثم تعرفت على عميل سعودي في عام 2020 وطلب مني المجيء إلى المملكة لمساعدته .

وأردف ، عندما جئت إلى المملكة علقت بسبب جائحة كورونا ، لذلك قمت بتربية الصقور في أبها ، اعجبني الشعب السعودي واحترامهم ، حيث قدموا لي كل الحب .

وأشار إلى تربيته 300 صقر خلال فترة تواجده بالمملكة ، إذ باع منها قبل بدء معرض الصقور السعودي ، مضيفاً ، أنه كان أول أرسل الصقور لتكون بالمزاد ، الذي بدأه ناصر بن مقيم .

واختتم حديثه بأن منطقة الشرق الأوسط هي أفضل سوق للصقور ؛ نظراً للأسعار التي يتم تقديمها .