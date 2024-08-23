شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : الجو مستمر في التحسن والأمطار مستمرة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني ، أن سهيل يعتبر ثاني اكبر المع نجم في السماء بعد الشعراء ، وبالتالي يعتبر من اهم المواسم عند العرب ويعتبرونه البداية الفعلية للحساب .

وأضاف الحصيني في حديثه عبر قناة ” ام بي سي ” أن ظهوره يعتبر بداية التغيُّر الفصلي تدريجياً وعلامة على نهاية الصيف، وهو من المواقيت وليس له تأثيرٌ على أجواء الأرض.

وأضاف: “هناك نجمٌ يظهر قبل سهيل ويشبهه فيظن بعض الناس أنه سهيل، ويسمَّى المحلف ، حيث تقول العامة “سهيل مكذب العداد” لأن بعض الناس يظن أن المحلف سهيل فيحلف بذلك؛ فإذا ظهر تبيَّن سهيل الأصلي من المزيَّف”.

وأشار الحصيني في حديثه أن الجو مستمر في التحسن خصوصاً في المساء ، والأمطار مستمرة على مناطق المملكة حتى نهاية هذا الشهر.