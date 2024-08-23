شكرا لمتابعة خبر عن نجاة شاب بأعجوبة من سياج حديدي سقط من شدة الرياح في المدينة المنورة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد يحبس الأنفاس نجا شاب في آخر لحظة من تعرضه للاحتجاز تحت سياج حديدي، وذلك نتيجة لسرعة الرياح الهابطة التي ضربت المدينة المنورة.

وأظهر مقطع تم تداوله على نطاق واسع تعرض المنطقة لرياح عاتية أدت إلى سقوط سياج حديدي أمام شاب بشكل مفاجئ.

ومن حسن حظ الشاب أنه تمكن من تفادي الإصابة، حيث تحرك بسرعة للهروب من خطر السياج المتساقط.

ولاقى المقطع انتشارا واسعا ، حيث دعا الكثير من نشطاء التواصل إلى ضرورة اتخاذ احتياطات أكبر لتفادي مثل هذه الحوادث، خاصة مع تقلبات الطقس التي شهدتها المدينة مؤخرًا.