شكرا لمتابعة خبر عن متحدث هيئة العقار: استدعاء وسيط عقاري شارك بعملية احتيال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي لهيئة العقار، تيسير المفرج، عن استدعاء وسيط عقاري ، وإيقاف عملية احتيال على مستأجر قبل وصول المبلغ للمحتال .

وأوضح المتحدث أن الهيئة استدعت أحد أنشط الوسطاء العقاريين والمعروف بمهنيته للمساءلة بسبب مشاركته في عملية احتيال ، لافتاً إلى أن الوسيط وَثق في محتال ادعى أنه مالك عقار ولديه مستأجر ويرغب في إبرام عقد إيجار، حيث استطاع المحتال الحصول على معلومات الصك بعد أن تواصل مع مالك العقار مدعيا أنه مستأجر.

واضاف أن الوسيط نفذ العملية وأصدر العقد دون التحقق من هوية المالك وأنه هو نفسه صاحب الصك ومن خلال العقد تمكن المحتال من الاحتيال على أحد المستأجرين .

وأكد المتحدث أن الهيئة تمكنت من إيقاف العملية قبل وصول المبلغ ، موضحاً أن الضحية هذه المرة وسيط عقاري لم يبذل العناية اللازمة بتحققه من الوثائق وملاك هذه الوثائق كما تحتم عليه مسؤولياته كوسيط .