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تصريف مياه صرف مسلخ بطرق العقيق

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تواصلت معاناة أهالي وادي اللحيان بعقيق الباحة مع مسلخ الدواجن المجاور لمنازلهم من الروائح المنبعثة منه، بينما أقدم سائقو الصهاريج على تفريغ مياه صرف الدواجن في جنبات الطرق، والبعض منهم يترك المحابس مفتوحة بعد التفريغ في المكان المخصص، مما يؤدي إلى تدفق المياه بالشوارع الحيوية، بينما دعا الأهالي إلى ضرورة إيقاع أقصى العقوبات والغرامات على المخالفين، وعدم السماح لصهاريج الصرف بالمرور في الشوارع الرئيسية نهارًا.

وتوعدت البلدية المخالفين بتوقيع العقوبات بعد أن عرض الأهالي مقاطع مصورة لمخالفات تفريغ مياه صرف الدواجن. وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة، المهندس فهد مفتاح لـ«»، أنه جار العمل مع مركز الالتزام البيئي حول الموقف بحكم الاختصاص.

كانت «دوت الخليج» سبق وأن نشرت تقريرًا عن بعنوان «مسلخ دواجن يحاصر أهالي العقيق» في أكتوبر 2023.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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