تصريف مياه صرف مسلخ بطرق العقيق

وتوعدت البلدية المخالفين بتوقيع العقوبات بعد أن عرض الأهالي مقاطع مصورة لمخالفات تفريغ مياه صرف الدواجن. وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة، المهندس فهد مفتاح لـ«دوت الخليج»، أنه جار العمل مع مركز الالتزام البيئي حول الموقف بحكم الاختصاص.
كانت «دوت الخليج» سبق وأن نشرت تقريرًا عن بعنوان «مسلخ دواجن يحاصر أهالي العقيق» في أكتوبر 2023.
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