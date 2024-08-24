شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ حكم القتل بمواطن لقيامه بأفعال إرهابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا‬‎

‎‫أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).‬‎

وقال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا).‬‎

أقدم / ظافر بن محمد بن عبد الله الشهري سعودي الجنسية على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنه والقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره‬‎.

وبإحالته إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقه من المحكمة الجزائية المت خصصة حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن ة العليا, وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم السبت 20 / 02 / 1446 هـ‬

‎‫الموافق 24/08/2024م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن‬‎ وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو‬‎ تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من‬‎ تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعا لغيره.‬‎

‎‫والله الهادي إلى سواء السبيل.