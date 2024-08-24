شكرا لمتابعة خبر عن معلم يعود لمهنته بعد التقاعد: لا أستطيع الصبر على فراق التعليم..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في قصة مؤثرة، قرر معلم كان قد تقاعد عن العمل ؛ العودة إلى التعليم ، حيث عبّر عن حبه العميق للمهنة التي يمارسها.

وقال المعلم أنه لم يستطع تحمل شعور الفراق عن مهنة التعليم لطالما أحب أن يكون جزءًا منه مؤكدا أنه كان يشعر بالوحدة في فترة التقاعد ”

وأضاف ” أنا تعودت على الطلاب وجو المدرسة وعند التقاعد فقدت شئ كبير وشعرت بالوحدة ، قائلا ” عيال المدرسة أغلى من عيال البيت ”

وتابع : “بعد فترة من التوقف، أدركت أنني أشتاق إلى طلابي، وإلى اللحظات التي أشاركها معهم. التعليم هو شغفي، ولا أستطيع الصبر على الفراق.”