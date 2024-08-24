شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: جازان تتصدر مدن المملكة في كمية الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعلنت الهيئة العامة للأرصاد رسمياً عن حدث مناخي غير مسبوق لم يحدث منذ 10 سنوات بخصوص جازان .

وقالت المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن منطقة جازان سجلت أمس «الجمعة» أعلى كمية أمطار في يوم واحد بلغت 184 ملم .

وتصدرت مدن المملكة في كميات الأمطار لليوم الواحد خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف القحطاني أن جدة تأتي في المرتبة الثانية بـ 182ملم (2022م).

وأوضح القحطاني أن هذه الكميات من الأمطار بمثابة دليل على التغيرات المناخية الكبرى التي تؤثر على المناطق المختلفة في المملكة.