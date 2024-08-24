شكرا لمتابعة خبر عن الأمن البيئي يكشف تفاصيل فيديو وجود أسود في مكان عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لكائنات فطرية (أسود) في مكان عام، أن الواقعة تمت مباشرتها في حينه والسيطرة على الكائنات من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمنطقة الشرقية بمشاركة الجهات الأمنية، وتم استكمال الإجراءات النظامية حيالها.

وتهيب القوات بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة لأي بلاغات عن وجودنم كائنات فطرية مهددة للأمن والسلامة.