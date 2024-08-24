شكرا لمتابعة خبر عن الإدارة العامة للتعليم بجازان تعلق الدراسة الحضورية غدآ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليق الدراسة الحضورية، لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم ليوم غدٍ الأحد، في عموم محافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم في المنطقة إبراهيم الحازمي، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع ، فقد تقرَّر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة “مدرستي” في جميع مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم محافظة صبيا والمدارس التابعة لهما.

و الجدير بالذكر أنه ،نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، عن هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وارتفاع الأمواج، على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصبيا ، وصامطة ، وضمد ، والحرث ، و الدائر ، و الريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب وجزيرة فرسان . ومركز الفطيحة.