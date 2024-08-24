309 طلبات
كشف تقرير المركز السعودي للاعتماد للعام الماضي، 328 جهة تقويم معتمدة مختبر، و67 جهة تفتيش، و27 جهة منح شهادات، وبلغ إجمالي طلبات الاعتماد 309 طلبات، وعدد قرارات الاعتماد 208 قرارات، وعدد أيام زيارات التقييم 873 يومًا، وإجمالي الوثائق التي درست 49.756 وثيقة، وبلغ عدد ساعات العمل الفعلي للطلبات 56.641 ألف ساعة، وعدد الاختبارات والعناصر المقيمة 8336 اختبار.
5 مجالات
تمثلت أبرز المجالات المعتمدة في: نظام إدارة أمن المعلومات، ومتطلبات الجهات المانحة لشهادات الأفراد، ونظام إدارة استمرارية الأعمال، والجهات المقدمة لاختبارات الكفاءة، والجهات المصنفة للمواد المرجعية.
244 مقيمًا
بلغ إجمالي المقيمين والخبراء السعوديين المؤهلين 244 مقيمًا وخبيرًا، وتنفيذ 34 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، و11 هدفًا إستراتيجيًا، و33 مشروعًا إستراتيجيًا، وبلغت مهام المركز 10 مهام، و4 أهداف كفاية جهات تقويم المطابقة، والتي تمثلت في: رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وزيادة الثقة بها، وحماية المستهلك، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومنح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقويم الخدمات.
تقويم واعتماد
- %280 نمو جهات تقويم المطابقة المعتمدة.
- %600 نمو مجالات الاعتماد.
- 422 إجمالي جهات التقويم المعتمدة.
- 5 مجالات معتمدة.
- 309 طلبات الاعتماد.
- 208 قرارات الاعتماد.
- 49.7 ألف وثائق مدروسة.
- 8336 اختبارًا.
- 328 جهة مختبر معتمدة.
- 67 جهة تفتيش معتمدة.
- 27 جهة منح الشهادات معتمدة.
- 244 مقيمًا وخبيرًا سعوديًا مؤهلا.
- 10 مهام و4 أهداف للمركز.
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