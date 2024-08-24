شكرا لمتابعة خبر عن منظر بديع لالتقاء مياه السيول بشاطئ الشقيق بجازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - امتذجت مياه السيول بمياه البحر على شواطئ الشقيق بجازان في مشهد طبيعي بديع .

وكانت منظقة جازان قد شهدت خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في جريان السيول.

ووصلت السيول إلى شواطئ الشقيق حيث شكلت منظرا خلاب لامتزاجهما، وفقا لما رصده المصور والمتابع لأحوال الطقس والبيئة، رشود الحارثي.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه في وقت سابق بهطول أمطار على عدة مناطق من بينها نجران وجازان والباحة.