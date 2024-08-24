مسار سياحي للومي الحساوي

في إطار جهود تعزيز السياحة المحلية، وإبراز المنتجات الزراعية في المحافظة، كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية السياحية في الأحساء، شاكر العليو، إطلاق مشروع المسار السياحي الترددي لمعرض اللومي الحساوي والجولة السياحية المرتبطة به.

خلق تجربة

أبان العليو لـ«دوت الخليج»، أن المسار يركز على خلق تجربة سياحية متكاملة، تربط بين مختلف المعالم السياحية والمنتجات المحلية التي تشتهر بها الأحساء، ويركز المسار على منتج اللومي الحساوي، الذي يُعد من أبرز المنتجات الزراعية في المنطقة ليكون محورًا لجذب الزوار، وقال العليو: إن أهداف المسار، هي:

1. تعزيز السياحة المحلية

جذب الزوار من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بتجربة فريدة في الأحساء تشمل جولات سياحية تجمع بين الطبيعة والتراث والثقافة المحلية.

2. إبراز منتج اللومي الحساوي

من خلال تنظيم معرض خاص لهذا المنتج، وتسليط الضوء على اللومي الحساوي كمنتج زراعي، مميز يسهم في تعزيز الهوية الاحسائية ويزيد من الوعي بأهمية المنتجات الزراعية التقليدية.

3. التعاون مع الشركاء المحليين

يبرز المسار أهمية التعاون بين مختلف الجهات المحلية من شركات سياحية ومزارع ومصانع لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز السياحة وتطوير الاقتصاد المحلي.

طرق الزراعة

أوضح العليو، أن سيناريو المسار يشتمل على جولة تبدأ من معرض اللومي الحساوي، ثم مدينة جواثا السياحية، مرورًا بمزرعة اللومي الحساوي، حيث يمكن للزوار التعرف على طرق زراعة اللومي واستخداماته، ويُعزز المسار من خلال خدمات ترددية منتظمة تسهل حركة الزوار بين هذه المواقع.

وأشار إلى أن المسار يعكس رؤية الجمعية في تقديم تجارب سياحية فريدة تعزز من قيمة التراث المحلي، وتبرز جماليات المنطقة، من خلال هذا التعاون يُتوقع أن يسهم المشروع في جذب المزيد من السياح، وتقديم الأحساء كوجهة سياحية متميزة على مستوى المملكة.