مبادرة لدعم أسر السجناء في الطائف

تأتي هذه المبادرة حاملة أسماء معاني التكافل الاجتماعي والإنساني لتخفيف الأعباء المالية لأسر السجناء وأبنائهم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع المستفيدين ، وتعزيز فرص التعلم وتشجيعهم على تحقيق التفوق التعليمي.
تأتي المبادرة كجزء من الجهود الرامية في المسؤولية الاجتماعية إذ تهدف لتوزيع 160 بطاقة شرائية لشراء المستلزمات الدراسية للطلاب المستفيدين من اللجنة في كافة المراحل التعليمية المختلفة.
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