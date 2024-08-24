مبادرة لدعم أسر السجناء في الطائف

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً بقسم التوجيه الطلابي، مبادرة "نحن معكم" بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمحافظة الطائف، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الطائف محمد بن عامر النفيعي والمدير التنفيذي للجنّة عيسى بن أحمد عسوان.

تأتي هذه المبادرة حاملة أسماء معاني التكافل الاجتماعي والإنساني لتخفيف الأعباء المالية لأسر السجناء وأبنائهم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع المستفيدين ، وتعزيز فرص التعلم وتشجيعهم على تحقيق التفوق التعليمي.

تأتي المبادرة كجزء من الجهود الرامية في المسؤولية الاجتماعية إذ تهدف لتوزيع 160 بطاقة شرائية لشراء المستلزمات الدراسية للطلاب المستفيدين من اللجنة في كافة المراحل التعليمية المختلفة.