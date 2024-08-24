السياحة الزراعية.. استثمار واعد وفرص عمل

في 18 أغسطس الجاري، نفد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية ) ورشة عمل، لتطوير أنشطة مُقدمي خدمات السياحة الزراعية في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير. وقد هدفت الورشة إلى تزويد المزارعين بالمهارات الإدارية والتجارية اللازمة لتنمية الأنشطة السياحة الزراعية لديهم بطريقة مستدامة وعائد مجزٍ، ليكونوا رواد أعمال ناجحين في مجال الزراعة، مع دعم المجتمعات الريفية من خلال تنمية جوانب القيمة المضافة التي تساعدهم في تحسين هوامش أرباحها، وتمكين مقدمي خدمات السياحة الزراعية من توسيع نطاق أعمالهم وفق أسس مستدامة.

ما هي السياحة الزراعية؟

لا يوجد حتى الآن تعريف عام متعارف عليه بخصوص السياحة الزراعية والريفية، لكن يمكن تعريف السياحة الزراعية «Agtourism» أو «agritourism» أو «Agrotourism» بأنها التداخل بين الزراعة والسياحة، وهي نشاط يهدف إلى فتح المزرعة للسياح، وجعلها وجهة سفر يقصدها الجميع لهدف المتعة والترفيه والتعليم وشراء منتجات المزرعة. وزائر المزرعة يمكن أن يكون من المنطقة نفسها التي فيها المزرعة أو من مناطق أخرى أو من خارج البلد. وتقدم السياحة الزراعية والريفية العديد من الأنشطة والبرامج داخل المزرعة وخارجها، منها على سبيل المثال لا الحصر الجولات السياحية بالمزرعة، والتعرف على الأنشطة اليومية التي يقوم بها أصحاب المزرعة، من زراعة وعناية بالمزروعات والحيوانات، والمشاركة فيها، وتذوق الأطعمة المحلية من خيرات المزرعة، والإقامة بها، والمشاركة في الاحتفالات والمهرجانات الزراعية والوطنية والخاصة، والشراء المباشر للمنتجات من خلال برامج قطف المنتجات الزراعية أو متجر المزرعة.

قيمة مضافة

وفقا للجمعية التعاونية للسياحة الزراعية والريفية والبيئية (ريفنا)، فإن فوائد السياحة الزراعية تكمن في إنها نشاط واستثمار واعد ومميز لتثقيف جميع أفراد المجتمع بشأن أهمية المناطق الريفية، واستثمارها بالزراعة والسياحة، وتفعيل دورها، وإسهاماتها في الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص العمل للشباب، خاصة في المناطق الريفية، وتخلق فرصًا للمزارعين لزيادة إيراداتهم واستدامة أعمالهم الزراعية، وتعزز الطلب على المنتجات الريفية التقليدية، وتخلق فرصًا ذات قيمة مضافة للأسر العاملة والمنتجة بالمناطق الريفية، فضلا عن تنشيط جميع الأنشطة التجارية والزراعية بالمواقع حول المزارع السياحية.

وتؤكد الجمعية أن الدافع الأساسي لدخول قطاع السياحية الزراعية والريفية يأخذ عددًا من الاحتياجات والمصالح الخاصة بالمزارع، ومن تلك الاحتياجات الرئيسية التي تحفز المزارعين على دخول قطاع السياحة الزراعية والريفية ما يلي:

- توفير دخل إضافي بما يساعدهم في تنمية قدراتهم وتحسين المستوى المعيشي.

- زيادة قيمة المزرعة التي تقدم برامج السياحة الزراعية، لتحقيقها دخلا إضافيا مقارنة بالمزرعة التي لا تقدمها.

- بيع منتجات المزرعة للسياح والزوار بسعر أفضل من بيعها في الأسواق.

- مساعدة مالك المزرعة في استغلال عناصرها بشكل أفضل، خصوصا التكاليف الثابتة، مثل المنشآت والعمالة وغيرهما.

- أسباب اجتماعية واقتصادية مدفوعة بالتغيرات في أنماط الحياة مع الاحتفاظ بالمزرعة واستدامتها.