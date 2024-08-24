شكرا لمتابعة خبر عن فزعة شاب تنقذ 4 أشخاص من الغرق في بئر الصايغ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس لشخص قام بإنقاذ 4 اشخاص من الموت غرقا فى بئر الصايغ غرب المدينة المنورة.

وظهر في المقطع شاب يدعى فهد قبلان الحجيلي وهو متعلق فى مقدمة جرار يحاول جاهدا رفع سيارة غمرتها المياه كان بها 4 اشخاص ومعه بعض الاشخاث الذين اسرعوا للمساعدة.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذي أشادوا بالعمل الشجاع الذى قام به فهد خاصة بعد أن أنقذ حياة الأشخاص ال 4.