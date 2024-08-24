ضبط 17616 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11 / 02 / 1446هـ الموافق 15 / 08 / 2024م إلى 17 / 02 / 1446هـ الموافق 21 / 08 / 2024م، عن ضبط 17616 مخالفًا. - المخالفون 17616 - الإقامة 11022 - أمن الحدود 4216 - نظام العمل 2378 المتسللون - 883 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %41 يمنيون. - %58 إثيوبيون. - %1 جنسيات أخرى. - 68 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية. - 15 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات - 14542 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 13471 رجلا. - 1071 امرأة. - 5926 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية. - 2070 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 13952 رحلوا.



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