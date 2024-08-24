مسابقة لأفضل تطبيق جيومكاني

وسيتم تكريم الفائزين بدرع الجيومكانية لأفضل تطبيق جيومكاني في ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2024، كما سيتم استعراض أبرز مزايا التطبيقات الفائزة من خلال منصات الجيومكانية في وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المسابقة ستبدأ من الأحد الموافق 25/ 08/ 2024 ولمدة شهر من تاريخ الإعلان وسيتم استقبال المشاركات والاستفسارات على البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة (ngcgeosa.gov.sa).
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