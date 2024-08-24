مسابقة لأفضل تطبيق جيومكاني

أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عن مسابقة أفضل تطبيق جيومكاني، وذلك إسهامًا في تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية من خلال تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد على تطوير تطبيقات حديثة وفعّالة تعتمد على البيانات الجيومكانية وأوضحت أنه سيتم ترشيح ثلاث تطبيقات جيومكانية بواقع ثلاث جوائز لكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأفراد.

وسيتم تكريم الفائزين بدرع الجيومكانية لأفضل تطبيق جيومكاني في ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2024، كما سيتم استعراض أبرز مزايا التطبيقات الفائزة من خلال منصات الجيومكانية في وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المسابقة ستبدأ من الأحد الموافق 25/ 08/ 2024 ولمدة شهر من تاريخ الإعلان وسيتم استقبال المشاركات والاستفسارات على البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة (ngcgeosa.gov.sa).