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تدشين مشروع لترجمة ندوة فتوى الحرمين

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دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم، مشروع ترجمة ندوة «الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما» بنسختها الثانية التي تنطلق في المدينة المنورة الثلاثاء القادم بعشرين لغة عالمية؛ حرصًا على إيصال رسالة ندوة الفتوى وأهدافها ومضامينها ومخرجاتها إلى المسلمين في أنحاء العالم.

وأوضح السديس أن مشروع ترجمة الندوة بنسختها الثانية، بعشرين لغة عالمية؛ يستهدف الوصول إلى 50 مليون مستفيد ومتابع لإيصال رسالة الندوة للعالم؛ وهو أكبر عدد مستهدف لمشروع الندوة، ويعد نقلة نوعيه ونموذجًا من إشراقات دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لبرامج رئاسة الشؤون الدينية.

وسيتم ترجمتها إلى (الإنجليزية، الفرنسية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، الإسبانية، الملايوية، البرتغالية، الروسية، البنغالية، الصينية، التركية، الهوساوية، الأمهرية، الإيطالية، السواحلية، الألمانية، الفلبينية، البوسنية، المالايامية).


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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