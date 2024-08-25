شكرا لقرائتكم هيئة المكتبات تنظم لقاءً افتراضيًا بعنوان ريادة الأعمال والابتكار في المكتبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تنظم هيئة المكتبات، اليوم، لقاءً افتراضيًا بعنوان “ريادة الأعمال والابتكار في المكتبات”، لتسليط الضوء على هيئة المكتبات واستراتيجياتها، والابتكار وريادة الأعمال في القطاع.

الهدف من اللقاء

ويهدف هذا اللقاء الافتراضي لتسليط الضوء على ماهية القطاع وفرص الاستثمار وريادة الأعمال فيه سواء ما يتصل بالمكتبات كمؤسسات ثقافية بأنواعها المختلفة أو المتصلة بتنظيم المعلومات وإداراتها.

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تطوير القطاع وتمكين العاملين

ويأتي تنظيم هذا اللقاء حرصاً من هيئة المكتبات على تعزيز تواصلها، للالتقاء بالمهتمين والخبراء والمتخصصين، ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بتحسين وتحقيق أهداف الهيئة، والاستماع إلى الآراء والأفكار والرؤى لتطوير القطاع، وتمكين العاملين والمستثمرين فيه.