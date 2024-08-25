شكرا لقرائتكم المرور: 4 خطوات للاشتراك بالمزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

خطوات الاشتراك في المزاد

وأضاف المرور، أن المزاد يستمر حتى غد الاثنين 26 أغسطس، ويمكن المشاركة من خلال 4 خطوات كالتالي:

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