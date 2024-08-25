شكرا لقرائتكم حفر الباطن تسجّل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ47 ْمئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن حفر الباطن سجّلت أعلى درجة حرارة 47 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة 10 درجات فقط.

درجات الحرارة الكبرى

وأضاف، المركز عبر حسابه في منصة إكس : “أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 ْمئوية في رفحاء والصمان، و45 درجة في الخرج والأحساء والتنهات والدهناء”.

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درجات الحرارة الصغرى

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 10 درجات، تليها أبها 15 درجة، والباحة 16، والطائف 20 ْمئوية، والقريات 21 درجة.

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعديّة المتوسطة إلى غزيرة؛ تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض.

ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مكة المكرّمة (الطائف).