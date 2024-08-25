شكرا لقرائتكم بدء إيداع الدعم السكني لشهر أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت صباح اليوم الأحد، عملية إيداع الدعم السكني لشهر أغسطس الجاري لمستفيدي برنامج سكني.

في سياق متصل، أكد برنامج سكني أنه يقدم مجموعة من الحلول التمويلية المتنوعة ويمكن اختيار الدعم المناسب، سواء كان دعمًا ماليًّا يقدم بشكل شهري أو اختيار أحد باقات الدعم السكني كدعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف أو 150 ألف ريال، ويحدد حسب صافي الدخل.

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التزامات البناء الذاتي

في سياق آخر، لفت سكني إلى أن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي كما يلي:

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.

كما أكد برنامج سكني أنه يمكن معرفة حالة استحقاق دعم سكني من خلال الحساب الشخصي في المنصة.

استحقاق الدعم السكني

وقال البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إنه في حال ظهرت حالة الطلب مستحق يمكن الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام. بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

الدعم السكني

يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.