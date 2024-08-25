شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الجمعيات الصحية إلى 300 في مختلف محافظات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة إلى تحقيق نمو كبير في عدد الجمعيات الصحية في المملكة، إذ وصل إلى 300 جمعية موزعة على مختلف المناطق والمحافظات.

وأكد التقرير السنوي للوزارة للعام الماضي 2023م تحقيق مستهدفات المؤشرات الربعية للجمعيات الصحية، سواء من حيث عدد البرامج أو عدد المتطوعين أو عدد الساعات التطوعية.

أوضح التقرير تنفيذ 3278 برنامجًا صحيًا متنوعًا على مستوى المملكة، كما بلغ عدد المتطوعين في الجمعيات الصحية 20620 متطوعًا. إذ بلغ إجمالي عدد الجمعيات الصحية على مستوى المملكة 300 جمعية. الجمعيات الصحية بالسعودية وكشف التقرير عن صدور الموافقة على تأسيس 44 جمعية صحية جديدة خلال عام 2023م، بالإضافة إلى تنفيذ 809 آلاف ساعة تطوعية في هذه الجمعيات.

وفي إطار دعمها للجمعيات الصحية، قامت وزارة الصحة بتمكين 165 جمعية من خلال تقديم برامج تطويرية متخصصة.