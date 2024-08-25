شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الغياب المتكرر دون عذر يحيل الطلاب إلى نظام الانتساب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرت وزارة التعليم مجموعة من الإجراءات الصارمة بحق الطلاب الذين يتغيبون عن الدراسة بدون عذر مقبول.

ووفقًا لهذه الإجراءات، فإن الطالب الذي يتجاوز عدد أيام غيابه 25 يومًا خلال العام الدراسي، سواء كانت هذه الأيام متصلة أو متقطعة، دون تقديم مبرر معتمد، سيتعرض للتحويل من نظام التعليم المنتظم إلى نظام الانتساب، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي والحد من الغياب المتكرر.

تفاصيل نظام المواظبة



بحسب قواعد السلوك والمواظبة التي أصدرتها الوزارة، يتم حسم نصف درجة من درجات الطالب عن كل يوم يتغيب فيه عن المدرسة بدون عذر مقبول خلال الفصل الدراسي.

وفي حالات الغياب التي تقع في الأسبوع الذي يسبق الإجازة أو في الأسبوع الأول بعد العودة منها، يتم حسم درجة كاملة عن كل يوم غياب.

وتشمل الإجراءات أيضًا حسم ربع درجة عن كل تأخير صباحي عن الاصطفاف بدون عذر مقبول، وذلك ابتداءً من المرة الثالثة للتأخير في كل فصل دراسي.

إجراءات الإبلاغ عن الغياب



تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة حضور الطلاب وتوثيق حالات الغياب والتأخر يوميًا في سجلات خاصة أو عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

كما يتم إبلاغ ولي أمر الطالب فور حدوث الغياب أو التأخر، سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو عبر الرسائل النصية، وذلك لضمان متابعة مستمرة لحالة الطالب.



وفي حال تغيب الطالب لمدة ثلاثة أيام متصلة أو خمسة أيام متقطعة دون عذر، يتم تحويل حالته إلى الموجه الطلابي لدراسة الأسباب واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وإذا استمر الغياب ليصل إلى 10 أيام، يتم إرسال إنذار خطي للطالب واستدعاء ولي أمره للتوقيع بالعلم على الإجراءات المترتبة على الغياب. تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة حضور الطلاب وتوثيق حالات الغياب والتأخر يوميًا في سجلات خاصة أو عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.كما يتم إبلاغ ولي أمر الطالب فور حدوث الغياب أو التأخر، سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو عبر الرسائل النصية، وذلك لضمان متابعة مستمرة لحالة الطالب.وفي حال تغيب الطالب لمدة ثلاثة أيام متصلة أو خمسة أيام متقطعة دون عذر، يتم تحويل حالته إلى الموجه الطلابي لدراسة الأسباب واتخاذ الإجراءات المناسبة.وإذا استمر الغياب ليصل إلى 10 أيام، يتم إرسال إنذار خطي للطالب واستدعاء ولي أمره للتوقيع بالعلم على الإجراءات المترتبة على الغياب.

عواقب الغياب المستمر



عند وصول نسبة غياب الطالب إلى 20 يومًا، يتم استدعاء ولي أمره مرة أخرى، ويتم تحويل الطالب إلى إدارة التعليم أو قسم التوجيه الطلابي لدراسة حالته.

بناءً على نتائج هذه الدراسة، قد يتم اتخاذ قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وذلك مع توقيع ولي أمره على تعهد يلتزم فيه الطالب بالحضور المنتظم. وفي حال تجاوز الطالب نسبة الغياب 25 يومًا دون عذر مقبول، يتم تحويله إلى نظام الانتساب بقرار من مدير التعليم، وفق الضوابط المحددة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الالتزام بالحضور المدرسي وضمان استفادة الطلاب من العملية التعليمية، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق بيئة تعليمية متكاملة.