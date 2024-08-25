وأوضح تقرير وزارة البئية والمياه والزراعة لعام 2023، أن منطقة تبوك سجلت 3 آبار، والحدود الشمالية 4، ومناطق المدينه المنورة والقصيم وعسير ونجران بئر واحد بكل منطقة.
واوضحت الوزارة أن الآبار تمثل المخزون الجوفي للمياه المتجددة وغير المتجددة والمصدر الإستراتيجي للمياه لجميع الاستخدامات والأنشطة الاقتصادية والبيئية لتحقيق الأمن الغذائي، وتلعب الآبار دورًا هامًا في تنويع مصادر الإمداد والصمود والاستجابة لحالات الطوارئ، وتتطلب شبكة مراقبة تغطي كامل أراضي المملكة.
الآبار الأنبوبية
الرياض
297
الشرقية
195
مكة المكرمة
164
عسير
113
المدينه المنورة
94
جازان
56
نجران
56
تبوك
53
القصيم
43
الجوف
40
حائل
28
الباحة
21
الحدود الشمالية
12
الإجمالي
1172
كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية والرياض وجازان تتصدر آبار الشرب اليدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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