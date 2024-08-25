الشرقية والرياض وجازان تتصدر آبار الشرب اليدوية

تصدرت المنطقة الشرقية آبار الشرب اليدوية على مستوى المملكة بـ10 آبار، تلتها منطقتي الرياض وجازان بإجمالي 5 آبار لكل منهما، بينما لم تسجل 4 مناطق اي بئر يدوي وهي مكة المكرمة 'حائل، الباحة، والجوف، وبلغ العدد الإجمالي للآبار اليدوية31 بترًا.

وأوضح تقرير وزارة البئية والمياه والزراعة لعام 2023، أن منطقة تبوك سجلت 3 آبار، والحدود الشمالية 4، ومناطق المدينه المنورة والقصيم وعسير ونجران بئر واحد بكل منطقة.

واوضحت الوزارة أن الآبار تمثل المخزون الجوفي للمياه المتجددة وغير المتجددة والمصدر الإستراتيجي للمياه لجميع الاستخدامات والأنشطة الاقتصادية والبيئية لتحقيق الأمن الغذائي، وتلعب الآبار دورًا هامًا في تنويع مصادر الإمداد والصمود والاستجابة لحالات الطوارئ، وتتطلب شبكة مراقبة تغطي كامل أراضي المملكة.

الآبار الأنبوبية

الرياض

297

الشرقية

195

مكة المكرمة

164

عسير

113

المدينه المنورة

94

جازان

56

نجران

56

تبوك

53

القصيم

43

الجوف

40

حائل

28

الباحة

21

الحدود الشمالية

12

الإجمالي

1172