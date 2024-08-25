شكرا لقرائتكم التدريب التقني يمنح 52 رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (52) رخصة جديدة لمنشآت تدريب أهلية في شهر يوليو الماضي، مما يتيح لها ممارسة نشاط التدريب في عدة مجالات.

تراخيص منشآت التدريب الأهلية

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن قطاع التدريب الأهلي يحظى باهتمامٍ بالغ من قبل المؤسسة ممثلةً في الإدارة العامة للتدريب الأهلي من خلال متابعة فرقها الإشرافية للاشتراطات والمعايير المحددة لضمان جودة الخدمات المقدمة في المنشآت التدريبية، حيث بلغ عدد الزيارات الإشرافية ( 20 ) زيارة الشهر الماضي، كما رصدت المؤسسة ( 41 ) مخالفة في المعاهد والمراكز التدريبية تمّ التعامل معها وفق الإجراءات النظامية.

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جودة مخرجات البرامج المقدمة

وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ عدة إجراءات لقياس جودة مخرجات البرامج المقدمة في منشآت التدريب الأهلي، ومن أهمها عقد الاختبارات للمتدربين، حيث بلغ عدد المختبرين (8920) مختبراً في الاختبارين الشامل والتأهيلي.

وبهدف تنظيم قطاع التدريب الأهلي أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في شهر يوليو الماضي (40) بطاقة مدرب معتمد لتقديم البرامج التدريبية .