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جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني عبر قنوات عين ومدرستي

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الرياض - محمد الوسيري - نشرت قنوات عين عبر حسابها في منصة إكس: “جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي”.

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني

ويتم بث الدروس عبر قنوات عين ومنصة “مدرستي”، من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.

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جداول دروس الحصص من الأسبوع التاسع

ويمكن متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات عين ومنصة مدرستي على موقع يوتيوب.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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