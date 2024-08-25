شكرا لقرائتكم جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني عبر قنوات عين ومدرستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت قنوات عين عبر حسابها في منصة إكس: “جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي”.

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني

ويتم بث الدروس عبر قنوات عين ومنصة “مدرستي”، من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.

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ويمكن متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات عين ومنصة مدرستي على موقع يوتيوب.