شكرا لقرائتكم حالة مطرية.. تحذير مهم من الدفاع المدني لـ 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها كل من مكة المكرمة، عسير، جازان، الباحة، ونجران.

إنذار أحمر من الأمطار

جاء ذلك بعد أن أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر عن حالة مطرية على أجزاء من هذه المناطق.

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وحث الدفاع المدني المواطنين على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، من أجل السلامة أثناء هطول الأمطار.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، القصيم كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية، الرياض، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة (الطائف).