شكرا لقرائتكم الأرصاد: صيف هذا العام استثنائي بسبب هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن هناك 6 أيام تفصل المملكة عن انتهاء موسم الصيف، مضيفًا أن درجات الحرارة مرتفعة على المناطق الشرقية والوسطى.

موسم صيف استثنائي

ولفت القحطاني في حديثه لقناة “الإخبارية”، إلى أن موسم صيف هذا العام استثنائي لتسجيله هطول أمطار على بعض المناطق بكميات عالية، مؤكدًا أن جازان الأعلى منذ 10 سنوات.

قد يهمّك أيضاً

وأوضح أن المرتفعات الجبلية خاصة المصايف امتدادًا إلى جازان، تشهد فرص أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، خاصة جازان وأبها والباحة والطائف.

أعلى كمية أمطار

وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أكد أن مدينة جيزان سجلت أمس الجمعة أعلى كمية أمطار في يوم واحد بلغت 184 ملم.

وقال القحطاني عبر حسابه على منصة “إكس”، إن جيزان بذلك تصدرت مدن المملكة في كميات الأمطار لليوم الواحد خلال العشر سنوات الماضية، تليها جدة بـ 182ملم (2022م)، لافتًا إلى أن هذه أرقام مهمة تعكس واقع الظروف المناخية بمناطق المملكة.