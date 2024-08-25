شكرا لقرائتكم وعكات سهيل الحارة ترهق الناس.. ساعات الليل تزيد وينقص النهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الدكتور عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أن وعكات سهيل الحارة ترهق الناس، فتستمر زيادة ساعات الليل ونقص النهار.

النهار أطول من الليل

وقال المسند إنه وفقًا لأفق السعودية فإنه لا يزال النهار أطول من الليل وذلك خلال الثلثين الأولين من موسم سهيل، وسيكون طول النهار خلال اليوم الأول من سهيل (24 أغسطس) وفي أقصى شمال المملكة 13 ساعة و5 دقائق وهو النهار الأطول في حينه، بينما في وسط المملكة 12 ساعة و49 دقيقة، أما في جنوب المملكة 12 ساعة و35 دقيقة وهو النهار الأقصر.

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وأضاف أن الليل سيكون في استمرار لأخذ حصته من النهار بمعدل دقيقة و39 ثانية في الشمال، ودقيقة و13 ثانية في الوسط، و48 ثانية في الجنوب، وذلك بشكل يومي على وجه التقريب، حتى يتساوى طول الليل مع طول النهار عند 27 و 28 سبتمبر ولكل منهما 12 ساعة، ومن ثم يبدأ الليل يأخذ من حصة النهار فيصبح الليل أطول.

نقص النهار

وأشار “بالتفصيل سيكون طول النهار خلال آخر يوم في سهيل (15 أكتوبر) وفي أقصى شمال المملكة 11 ساعة و 26 دقيقة وهو النهار الأقصر في حينه، بينما في وسط المملكة 11 ساعة و 36 دقيقة، أما في جنوب المملكة 11 ساعة و 47 دقيقة وهو الأطول”.

وتابع قوله إن الطريف في الأمر أن مسألة طول وقصر النهار انعكست وانقلبت بين شمال وجنوب المملكة، ففي حين أن أطول نهار نجده في شمال المملكة وذلك أول موسم سهيل، فإذا المسألة تنقلب ويصبح أطول نهار في جنوب المملكة وذلك آخر سهيل.