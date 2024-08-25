شكرا لقرائتكم القمر يقترن بالثريا.. فجر الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد اقتران القمر في طور التربيع الأخير مع عنقود نجوم الثريا بسماء العالم العربي والمملكة فجر الاثنين، والذي يعرف أيضًا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.

رؤية القمر والثريا

وقالت فلكية جدة في بيان صادر عنها، إن الثريا لن تكون مشاهدة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء، ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار بل ويمكن كذلك رؤية القمر والثريا سويًا في مجال رؤية التلسكوب بسبب المسافة الظاهرية الصغيرة الفاصلة بينهما.

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العنقود النجمي

وأضافت أن هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء.

وأشارت إلى أنه بحسب القياسات الحديثة، فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنه مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنه ونصف لعمر الشمس.

وتابعت فلكية جدة قولها إن نجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويًا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.